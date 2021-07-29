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القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

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القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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