عضو المجلس الرئاسي البوسني: السعودية بلد مهم ومؤثر ونعتز بعلاقتنا سويًّا

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"جعفروفيتش": المملكة تولي دعم استقرار البوسنة عناية كبيرة عبر الشواهد التاريخية

بحضور عضو المجلس الرئاسي لدولة البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، أقامت المشيخة الإسلامية، يوم أمس، حفل استقبال على شرف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمناسبة زيارته الحالية للبوسنة والهرسك.

حضر الحفل رئيس مجلس الشعوب بالبرلمان باكر عزت بيغوفيتش، ورئيس العلماء والمفتي العام الدكتور حسين كفازوفيتش، ونائب رئيس العلماء الدكتور أنس ليبقاكوفيتش، ورئيس المجلس التشريعي صفوت سوفتيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك السفير أسامة بن داخل الأحمدي، وعدد من القيادات السياسية والإسلامية.

وفي بداية الحفل، رحّب رئيس المشيخة الإسلامية بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والوفد المرافق له؛ مؤكدًا أن زيارته للبوسنة والهرسك تأكيد على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتجسيد لحرص القيادة السعودية على تعميقها، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.

بدوره، أكد عضو المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، أن المملكة بلد مهم ومؤثر، وقيادته تولي دعم استقرار البوسنة عناية كبيرة عبر الشواهد التاريخية؛ مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية بين المسؤولين تدفع إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

من ناحيته، نقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سلام وتحيات القيادة الرشيدة للمسؤولين بالبوسنة والهرسك، وتمنياتهم لهذا البلد بدوام الأمن والتقدم والرخاء؛ مبينًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تحرص دائمًا على كل ما فيه الخير للعالم، وتمد جسور التعاون لنشر الأمن والمحبة والسلام والتسامح بين الشعوب؛ انطلاقًا من رسالتها السامية وسياستها الراسخة التي قامت عليها منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

إثر ذلك شرّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حفل الغداء المعد بهذه المناسبة، كما قدّم نسخًا فاخرة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.