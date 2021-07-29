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28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم

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28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم 28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم
تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم

تنطلق بتعليم ينبع يوم الأحد القادم، أولى البرامج التدريبية ضمن مشروع التطوير المهني الصيفي في مرحلتها الرابعة 1442هـ- 2021م "عن بُعد"، التي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وتشمل 28 برنامجًا في عدة مجالات، وتستمر حتى الـ11 من شهر محرم القادم.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، أن برامج التطوير المهني الصيفي التي اعتمدتها وزارة التعليم بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني والجامعات وإدارات التعليم؛ جاءت حرصًا منها على إتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، والاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية.

وأشارت "الفايدي" إلى أن البرامج التدريبية بتعليم المحافظة والتي ستقام على مدى شهر كامل؛ ستنفذ خلال الفترة الصباحية من الساعة (8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا)، وستتضمن مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني كمجال القيادة التربوية والمناهج وطرق التدريس، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، والتثقيف المهني؛ داعية شاغلي الوظائف التعليمية إلى التسجيل في البرامج عبر المنجز الإلكتروني.

وقالت "الفايدي": إن الإدارة التعليمية أكدت ضرورة الالتزام بضوابط وشروط التسجيل، والمتضمنة: أن يكون المتدرب مسجلًا في برنامج "منجز" الإلكتروني، وأن يكون البرنامج الذي يتقدم له المرشح متوافقًا مع تخصصه أو مهام عمله، وأن يلتزم المتدرب بحضور كامل ساعات التدريب، وألا تزيد عدد برامج التدريب عن برنامج واحد في اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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