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اليوم.. وفد صحي روسي يتفقد عدد من المنشآت الصحية والسياحية في الغردقة

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اليوم.. وفد صحي روسي يتفقد عدد من المنشآت الصحية والسياحية في الغردقة اليوم.. وفد صحي روسي يتفقد عدد من المنشآت الصحية والسياحية في الغردقة

يبدأ، اليوم الخميس، وفد صحي روسي تفقد عدد من المنشآت الصحية والسياحية بمدينة الغردقة عقب انتهاء العمل بشرم الشيخ، وذلك لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد قبل عودة السياحة الروسية.

وتشمل الجولة تفقد عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل والحجر الصحي، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة، وشرم الشيخ، وستتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها.

وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا. وتستمر الزيارة حتى لمدة يومين ويشارك فيها ٨ أفراد ومسؤولين روس.

المصرى اليوم

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