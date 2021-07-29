أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر أمام اليابان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خسر منتخب سيدات مصر لسلاح الشيش في مباراة التأهل لتحديد المركز الخامس في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

وخسر منتخب مصر المكون من (نورا محمد ونهي هاني ويارا الشرقاوي) صباح اليوم /الخميس/ أمام اليابان بنتيجة (45 -27) ليتوجه إلى مباراة تحديد أصحاب المركز السابع والثامن أمام منتخب المجر في وقت لاحق من اليوم.

وكان منتخب السيدات قد خسر أمام منتخب روسيا المصنف الأول على العالم في دور الـ 16 بنتيجة (45-21).

يذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.