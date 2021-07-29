أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر أمام اليابان

Print
أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر أمام اليابان أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر أمام اليابان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خسر منتخب سيدات لسلاح الشيش في مباراة التأهل لتحديد المركز الخامس في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

وخسر منتخب مصر المكون من (نورا محمد ونهي هاني ويارا الشرقاوي) صباح اليوم /الخميس/ أمام اليابان بنتيجة (45 -27) ليتوجه إلى مباراة تحديد أصحاب المركز السابع والثامن أمام منتخب المجر في وقت لاحق من اليوم.

وكان منتخب السيدات قد خسر أمام منتخب المصنف الأول على العالم في دور الـ 16 بنتيجة (45-21).

يذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

صدمة.. مصرع العريس والعروسة وشقيقتها بطريق قاعة الأفراح فى البحيرة

صدمة.. مصرع العريس والعروسة وشقيقتها بطريق قاعة الأفراح فى البحيرة