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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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