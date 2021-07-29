«زي النهارده».. وفاة الفنان التشكيلي الهولندي فان جوخ 29 يوليو 1890

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يعد الهولندى فينسنت فان جوخ واحداً من أبرز رواد الفن التشكيلى في العالم، وأحد رواد المذهب التأثيرى، فأعماله تضج بالعلاقات الغنية بين الضوء والظل وهو صاحب اللوحات الأشهر والأخلد في تاريخ الفن التشكيلى ومنها «زهرة الخشخاش» و«عباد الشمس» ولوحاته من أغلى اللوحات في العالم وأكثرها شهرة وشعبية وهو مصنف كواحد من رموز المدرسة الانطباعية، عانى من نوبات صرع متكررة وأثناء إحدى هذه النوبات قطع جزءاً من أذنه.لقد عاش فان جوخ حياة قصيرة ومأساوية لكنها كانت غنية بالعطاء «37 سنة»ومات فقيراً لكن الهوس بأعماله جاء بعد موته وبتأثيرمن سيرته،وتباع لوحاته اليوم بملايين الدولارات وأشهرها«عباد الشمس»و«زهرة الخشاش»ويعد فان جوج هو الأشهرمن رواد المدرسة التأثيرية الانطباعية وقد ولد فان جوخ في جروت زندرت بهولندا في 30 مارس 1853، وتعلم في مدرسة داخلية ثم مدرسة الملك ويليم الثانى الثانوية، وفى عام 1868 ترك دراسته في سن الخامسة عشرة، وفى عام 1869 انضم إلى مؤسسة جووبيل وسى وهى شركة لتجار الفن في لاهاى. وفى مايو عام 1875 نقل إلى فرع الشركة في باريس واختار البقاء في هولندا بعد زيارة عائلته في عيد الميلاد.وفى يناير عام 1879 قرر أن يتفرغ للفن بعدما فشل في أن يكون رجل دين.. وفى خريف عام 1880 درس في بروكسل ثم عاد إلى فينسنت فوجد بعض التشجيع من أنتون موف.في أواخر عام 1883 واصل إنتاجه وأنجزلوحات «الحياك والغزالون» وفى الأشهر الأولى من عام 1885 أنجز مجموعة لوحات عن الفلاحين. بما فيها لوحته «أكلة البطاطة» ثم ذهب إلى باريس وعاش مع أخيه ثيو،ثم ترك باريس إلى الجنوب واستأجر بيتاً يرسم فيه وسماه بـ«استديو الجنوب» وكان يرسم برفقة جوجان وكانت علاقتهما جيدة إلى أن تقلب مزاج فان جوخ وتدهورت العلاقة بينه وبين جوجان وأصيب فان جوخ بنوبة عقلية جنونية،فقطع جزءاً من أذنه اليسرى بواسطة شفرة حلاقة، لكنه تعافى وأصبح كثيرالإنتاج فرسم بعضاً من أعماله المعروفة مثل لوحتى«لابيرسوز»و«عباد الشمس». وبعد شهر بدأت النوبات العصبية تعاوده من وقت لآخر،وفى مساء يوم الأحد 27 يوليو 1890 أطلق فان جوخ رصاصة على صدره وفى الحادية عشرة والنصف صباحاً وتوفي «زي النهارده»فى 29 يوليو 1890.