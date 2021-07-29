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«زي النهارده».. تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 29 يوليو 1957

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«زي النهارده».. تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 29 يوليو 1957 «زي النهارده».. تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 29 يوليو 1957

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة مستقلة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة تأسست«زي النهارده» في 29 يونيو 1957 بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووى ولهذا فهى المنوطة بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية، ومقرها الرئيسى في مدينة فيينا بالنمسا كما يوجد لها مكاتب إقليمية في جنيف ونيويورك وكندا وطوكيو وقد تعاقب على الوكالة خمسة رؤساء هم ستريلنج كولى ثم سيجفارد إيكلوند ثم هانز بليكس ثم محمد البرادعى ومؤخرا يوكيا أمانو ويبلغ عدد فريق أمانة (سكرتارية) الوكالة 2200 فرد متعددى التخصصات المهنية وموظفى دعم من أكثر من 90 بلداً كما يشمل الجهازالإدارى للوكالةمنظومة متكاملة من الموظفين كخبراءالكمبيوتر والكتاب والناشرين والمحررين والمترجمين والمترجمين الفوريين،وخبراءالاتصالات وخبراءماليين،ومنظمى مؤتمرات، ويضم مجلس المحافظين 35عضوايتم اختيارهم وفق العدد والآلية الآتية 13عضوا،يتم اختيارهم من خلال المجلس وتكون عضويتهم لمدة سنة و11 عضوا يتم انتخابهم كل عام من قبل المؤتمر العام وتكون عضويتهم لمدة سنتين على أن يشمل عددهم توزيعهم الجغرافى 5 من أمريكا اللاتينية و4 من أوروبا الغربية و3 من شرق أوروبا و4 من أفريقيا و2 من الشرق الأوسط وجنوب آسيا و1 من جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى و1من الشرق الأقصى و1(بالتناوب)من الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى أوالشرق الأقصى و1 (بالتناوب)من الشرق الأوسط، جنوب آسيا أو جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى أو أفريقيا وتحدد برامج وميزانيات الوكالة من خلال هيئات صنع القرار بها والتى تتشكل من 35 عضواً من مجلس المحافظين والمؤتمرالعام من جميع الدول الاعضاء وتعمل الوكالة على تشجيع الاستخدامات المأمونة والسلمية للطاقةالذرية والحث على الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية ووفق هذا تقوم بالتفتيش النووى في العالم للتأكد من أن المواد والأنشطة النووية في أي بلد غير مستخدمة لأغراض عسكرية، أما من حيث الضمانات فإن الوكالة تراقب المنشآت النووية ومايتصل بها بموجب اتفاقيات الوقاية مع أكثرمن 140 دولة. وهى تتم وفقاً للنظام العالمى ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كما تقوم الوكالة بمساعدة البلدان على تقييم وتخطيط احتياجاتها من الطاقة، بما في ذلك المنشآت النووية لتوليد الكهرباء.

المصرى اليوم

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