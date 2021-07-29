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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت نحو جنوب المملكة.



وأكد التحالف، وفقا لقناة «العربية» الفضائية مساء الأربعاء، استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت أمس طائرتين مسيرتين مفخختين و4 صواريخ باليستية أطلقتهم ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.