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احتفالات ثورة يوليو بثقافة الدقهلية

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احتفالات ثورة يوليو بثقافة الدقهلية احتفالات ثورة يوليو بثقافة الدقهلية

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تواصل وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الإحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، من خلال المواقع الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظم قصر ثقافة نجيب سرور بإخطاب محاضرة بعنوان «الاحتفال بذكري ثورة ٢٣ يوليو» حاضرها أحمد رضا البيومي، وأشار فيها إلى أن مبادئها العظيمة والعلاقة الراسخة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وما حققته من تغييرات جذرية في جميع المجالات، ومدى تأثيرها للشعوب التي تكافح من أجل حريتها.

عقد بيت ثقافة دكرنس محاضرة بالتعاون مع مركز شباب قرية أبوسليمان بعنوان «ثورة 23 يوليو أسباب ونتائج» حاضرها محسن عبدالفتاح، أشار أن الثورة قامت على أثر إخفاق مصروالعرب في حرب 1948 حيث تأسس تنظيم الضباط الأحرار في الجيش، وألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية وحددت ستة مبادئ قامت عليها، ومما يحسب لهذه الثورة أنها حظيت بتأييد شعبى، كما أعد قصر ثقافة منية النصر يوم ثقافي تضمن ورشة فن تشكيلي ومسابقات ثقافية وفنية.

المصرى اليوم

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