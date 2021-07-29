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قال الدكتور جمال عصمت أستاذ أمراض الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن ما حققته مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)، يعد إنجازا حقيقيا بكل المقاييس العالمية.

أضاف «عصمت» خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنه لأول مرة في العالم يتم عمل فحص لـ 60 مليون شخص، كي يتم الوصول في النهاية لمليوني مصاب بالفيروس، حتى يتم علاجهم.

تابع: «ده حدث عالمي لم يحدث من قبل.. بفضل المبادرة الرئاسية في أواخر 2018 واللي في 7 شهور فقط تمكنا خلالها من فحص 60 مليون شخص، مش بس للمصريين فقط لكن كمان للمقيمين على أرض مصر، ومش بس لفيروس سي لكن كمان للأمراض غير المعدية زي السمنة والضغط والسكر».

أوضح أستاذ أمراض الكبد أنهم كانوا يعلمون أن هناك حوالي 2 مليون شخص لديهم فيروس سي، ولم يتم تشخيصهم في السابق، وهؤلاء مصدر نقل العدوى للأخرين، مضيفا: «كل شخص عنده فيروس سي وميعرفش كان بينقل العدوى لنحو 4 أفراد على مدار حياته، فا لو مكناش اكتشفنا هؤلاء الأشخاص كان ممكن يعدوا حوالي 8 مليون شخص».

اختتم الدكتور جمال عصمت حديثه موضحا أن كل شيء في الحملة تم تنفيذه بالمجان، سواء التشخيص أو التحاليل والعلاج أو المتابعة الطبية، قائلا: «كل هذا تم مجانا للقادرين وغير القادرين، مكناش محتاجين أبدا إن شخص يجيب شهادة إنه غير مقتدر، عملنا كل ده مجانا بالكامل».