خطوة واحدة تفصل «يوفنتوس» عن خطف صفقة «لوكاتيلى»

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يسعى نادى يوفنتوس للتعاقد مع مانويل لوكاتيلى، نجم خط وسط ساسولو ومنتخب إيطاليا، وضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس يستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى اليوم، لمحاولة إقناع ساسولو بالتخلى عن لوكاتيلى.

وأضافت أن ساسولو كان قد رفض آخر مقترح من يوفنتوس، والذى تضمن حصول ساسولو على نسبة من إعادة البيع فى المستقبل تبلغ (25%).

وأكدت «لاجازيتا ديللو سبورت» أن ساسولو رفض هذا المقترح، كما شدد النادى على أنهم غير مهتمين بهذا النوع من الصيغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة السيدة العجوز تعلم أن عليها دفع حوالى 35 مليون يورو لساسولو من أجل التعاقد مع لوكاتيلى.

وأكدت أن لوكاتيلى، صاحب الـ23 عامًا، لا يريد أن يبدأ فترة الاستعداد للموسم الجديد مع ساسولو، وهو ما يقربه من الرحيل والانتقال ليوفنتوس.

فى سياق آخر، كشف تقرير صحفى إيطالى عن تطور جديد بشأن مستقبل جورجيو كيلينى، مدافع يوفنتوس، خلال الموسم المقبل.

وانتهى عقد كيلينى مع يوفنتوس فى يونيو الماضى، لكن اللاعب لم يجلس حتى الآن مع مسؤولى السيدة العجوز لمناقشة العقد الجديد.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فإن دافيد ليبى، وكيل كيلينى، لم يُخفِ استياءه العلنى مؤخرًا من عدم وجود أى اتصال به حتى الآن من قبل إدارة يوفنتوس للحديث عن تجديد جورجيو.

وأشار الموقع الإيطالى إلى أن إجازة كيلينى قاربت على الانتهاء، ثم سيعقد اللاعب ووكيله اجتماعًا مع إدارة يوفنتوس لمناقشة التجديد.

وأوضح أن يوفنتوس يخطط لتحقيق رغبة كيلينى بتمديد عقده لمدة عامين حتى يشارك فى مونديال قطر، مع وعد بعقد اجتماع جديد فى صيف 2022 لمناقشة إمكانية التمديد لعام آخر.

وذكر «كالتشيو ميركاتو» أن جورجيو كيلينى، صاحب الـ36 عامًا، ليس فى عجلة من أمره لحسم التجديد مع يوفنتوس.