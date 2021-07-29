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«ديوكوفيتش» يقترب من تحطيم رقم «فيدرر» الأوليمبى

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«ديوكوفيتش» يقترب من تحطيم رقم «فيدرر» الأوليمبى «ديوكوفيتش» يقترب من تحطيم رقم «فيدرر» الأوليمبى

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يواصل الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا فى التنس، نتائجه الإيجابية، ليقترب من تحطيم معظم الأرقام القياسية.

ونجح نوفاك فى تحقيق فوزه الثانى فى منافسات الفردى، على الألمانى يان لينارد ستروف، بمجموعتين دون مقابل، ليصعد إلى الدور الثالث من دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».

وبات ديوكوفيتش بحاجة إلى تحقيق 3 انتصارات فقط فى طوكيو، ليصل إلى فوزه رقم 14 فى جميع الدورات الأوليمبية، ليتخطى الرقم القياسى المسجل باسم غريمه السويسرى روجيه فيدرر، الذى حقق 13 انتصارا أوليمبيا.

نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش، الحاصل على 20 لقبًا كبيرًا، ليس غريبًا على الشهرة والانتشار، لكنه كان أكثر نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعى خلال هذا الأيام مع انطلاق أوليمبياد طوكيو.

وأصبح ديوكوفيتش (34 عاما) محور الاهتمام فى القرية الأوليمبية، إذ يسعى الكثيرون لالتقاط الصور معه وتناول الطعام بصحبته، وطلب النصيحة والمساعدة منه حتى فى مجالات بعيدة عن التنس.

وقال اللاعب الصربى بعد فوزه اليوم الإثنين على المنافس الألمانى يان لينارد شتروف فى الدور الثانى لفردى الرجال: «هذه مناسبة خاصة جدا». وأضاف ديوكوفيتش: «هذا يحدث مرة كل 4 أعوام. بالطبع أحاول تحقيق التوازن والحفاظ على أنشطتى الروتينية والأمور التى ترضينى، لكنى أيضًا أستفيد من هذه الطاقة الرائعة». ويسعى ديوكوفيتش للفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى، إلى جانب الذهبية الأوليمبية فى نفس العام وتحقيق إنجاز غير مسبوق.

وأردف قائلا: «فقط أحاول الاستمتاع بكل لحظة والحدث فريد بالفعل. فى القرية الأوليمبية، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف رياضى هناك تبادل للمعلومات والخبرات عن الحياة والرياضية، وهى تجربة لا تحدث فى مكان آخر».

المصرى اليوم

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