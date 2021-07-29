محاضرات ثقافية وورش حكي في «ثقافة الأقصر»

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اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم في نشر الوعي الثقافي والإبداعي، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نظم قصر ثقافة حوض الرمال زيارة لمستشفى الأورمان بالأقصر، وتضمن الحفل فقرة الساحر، وفقرة ماسكات ولعب مع الأطفال، رسم على الوجه، دوري ثقافي للأطفال وذويهم، وتقديم جوائز ولعب لمرضي من الأطفال، بينما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية أمسية شعرية عن فن شعر الواو للشاعر السيد العواري، كما أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى الثقافية محاضرة بعنوان «الثقافة والأسرة المصرية» تناول عمرو عبدالصبور خلالها الثقافة ونمط الحياة في الأسرة المصرية، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بمناسبة ثورة ٢٣يوليو نفذتها شيماء مرجان، إلى جانب تنظيم محاضرة بعنوان «النص المسرحي» تناول فيها المخرج المسرحي محمود النجار مفهوم النص المسرحي ومشتملاته من أحداث وشخصيات والحوار وطبيعة المكان، تعدد أنواع النص المسرحي، كما قدم القصر عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بمناسبة ثورة ٢٣يوليو.

قدم قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، كما نفذ القصر ورشة فنية نفذها حسن رفاعي بادماج الصلصال بالاحجار والشمع، بينما أعد بيت ثقافة الاقالته مجلة حائط نفذتها فاطمة عبدالكريم، وعقد البيت محاضرة بعنوان «التنمر وأثره على الأسرة والمجتمع» تحدثت سلوى جودة عن مفهوم التنمر واضراره، وكيف يؤثر بالسلب على الفرد والمجتمع، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي بعنوان «مظاهر الأعياد في الإسلام» سردها حسن صالح، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنية بعمل عجينة الصلصال، وتم عمل زهرة وحروف الهجاء نفذتها مني فارس، فيما قدم قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكي بعنوان «كيف أقرأ وكيف انتفع بما قرأت» لسلوى جودة، وورشة فنية «رسم وتلوين» نفذها محمد إبراهيم.

أقيمت بقصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وقدم قصيدة بعنوان «ترحال» من ديوان «أوراق سقطت»، كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان «إيجابيات ثورة23 يوليو» تحدث يحيى بحر عن خروج مصر من عباءة الاستعمار، وكيف خطط الضباط الأحرار للثورة، وخروج جيل مصري قوي وجيش انتصر على العدو في حرب ٧٣.