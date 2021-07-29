اكتشاف المواهب الأدبية في «ثقافة دمياط»

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تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اهتماما بالغاً باكتشاف المواهب في كافة المجالات الثقافية والفنية في المواقع الثقافية بفرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظم نادى أدب قصر ثقافة دمياط جلسة أدبية للشباب تتناول إبداعاتهم أمام الجمهور ضمن فعاليات الندوة الشعرية بالمسرح المكشوف، والتي تضمنت إلقاء شعرى متنوع من سن 14 إلى 18 عام لبنات وشباب، وتناول أعضاء النادي هذه القصائد بالنقد مع إعطاء إنطباعات عن السمة الغالبة لمعظم القصائد والتي اتسمت بالحزن والبكائية والتراجيدية، من بين المتحدثين الشاعر والقاص سيف بدوي والكاتب الكبير سمير الفيل والروائي فكري داوود.

إحتفالا بالذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو عقد قصر ثقافة دمياط بمركز شباب المدينة ندوة بعناون «ثورة يوليو دروس وعبر» للقاص حلمى ياسين، وشارك صلاح مصباح الحضور بالحديث عن مقدمات الثوره منذ الزعيم أحمد عرابي ونضال الجيش الوطني ومن خلفة الجماهير مرورا بثورة 1919 وتحقيق حلم مصر بطرد الإستعمار، كما أوضح أن الثورة أعادت البلاد لأهلها وتحقيق حلم المصريين في الحرية والعدالة الإجتماعية، وجاء العميد أحمد الشعراوي في كلمته بتاريخ يسرد حال المصريين قبل الثورة وبعد تاميم قناة السويس وبناء السد العالى، وختم محمد أمين بكلمة عن أبناء الجيش المصري وتحقيقه أهداف الثورة، إلى جانب إلقاء شعرى لصلاح عفيفي وقصائد وطنية بالعامية، فيما نفذ قصر ثقافة دمياط ورشتى رسم وتلوين بإشراف رشا الاغا وسوزان العزبى، إلى جانب ورشة أشغال يدوية تدريب أحلام صيام.