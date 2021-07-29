أولى فعاليات المسرح المتنقل بمركز أطسا في الفيوم

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، أولى فعاليات عروض المسرح المتنقل بمركز شباب قصر الباسل بمركز أطسا، ضمن برنامج القوافل الثقافية بقرى المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، تضمنت القافلة عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، إلى جانب أمسية شعرية للشاعران البدوي فوزي سليمان الرمحي، عبدالله أبوشعيب.

على هامش الفعاليات قدم الفرع ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر إشراف الفنانين إسلام سيد وندا أحمد، إلى جانب جلسة اكتشاف مواهب من الأطفال المشاركين أدارتها دينا أحمد، كما أقيمت جلسة حوارية حول «تعديل السلوكيات الخاطئة لدى النشء» أدارتها سيدة محمد تناولت خلالها السلوكيات السليمة التي يجب أن يلتزم بها الأطفال في عاداتهم اليومية ومعاملاتهم مع الوالدين والأصدقاء، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.