الأهلي وأسوان بث مباشر الآن في الدوري المصري الممتاز 2021

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الأهلي المصري يخوض لقاء مهما ومرتقبا أمام نظيره أسوان في الدوري المصري الممتاز 2021 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة أسوان مساء غدٍ في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: على لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على أسوان في مباراة الغد، لمواصلة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.