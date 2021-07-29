محافظ المنيا يتابع أعمال مد وتدعيم خط مياه مباشر من محطة بني أحمد لحي غرب

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، أعمال مد وتدعيم خط مياه مباشر من محطة مياه بني أحمد، بطول 4 كم وقطر 10 بوصة، وذلك لدعم خط المياه بحي غرب مدينة المنيا، وسينتهي العمل منه خلال شهر تقريبا، حيث تعمل محطة مياه بني أحمد بطاقة 1200 لتر/ثانية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والنائب أشرف عبدالعزيز الاحمداوي.

قال المحافظ إن أعمال المد والتدعيم، تأتي في إطار إيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بحي غرب مدينة المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومعاناتهم.

أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.

وكان المحافظ اتخذ عددا من الإجراءات خلال اجتماع موسع عقده لوضع حلول عاجلة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه، وذلك عقب جولة تفقدية أجراها المحافظ، بحي غرب مدينة المنيا، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمنطقة.