حركة تنقلات الشرطة 2021.. تجديد الثقة في اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر

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جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة في اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في الحركة التى تم الإعلان عنها مساء الأربعاء.

وتولى اللواء خالد عبد الحميد، مديرًا لأمن الأقصر في يناير الماضى خلفا للواء عصام ياسين.

كما تولى اللواء خالد عبدالحميد عدة مناصب وتدرج فى العمل الشرطى منذ تخرجه من كلية الشرطة، حيث عمل بمديرية أمن الغربية في إدارة البحث الجنائي، كما تولى رئاسة مباحث مديرية أمن البحيرة، وعمل مفتشا للأمن العام في القاهرة.

كما تولى منصب حكمدار مديرية أمن السويس، ومساعد مدير مصلحة الأمن العام بوسط الدلتا. وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، وتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في كافة قطاعاتها.