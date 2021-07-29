محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قرى أبو قرقاص

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقري مركز أبوقرقاص، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.



جاء ذلك بحضور، الدكتور كريم شاهين، مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، ودكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

أكد المحافظ أنه يتابع بشكل شخصي يومياً كافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، «حياة كريمة»، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافى، وإزالة أي معوقات قد تحدث، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، وموضحاً أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول، ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.

شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة الجدية، على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدي صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع في إنجاز الاعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.

تابع المحافظ خلال جولته الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة أولاد جويد، كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء مدرسة السلام الإعدادية، بقرية جريس.

وتابع المحافظ، خلال جولته، الأعمال الجاري تنفيذها بقرية نزلة اسمنت، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وقطعة أرض فضاء، تم اختيارها لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة مدرسة نزلة اسمنت للتعليم الأساسي، والتي تم الانتهاء منها، وتم تسليمها مبدئياً.

والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من المواطنين، حيث استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في تلك القري، مؤكداً أنه على تواصل دائم مع جميع المواطنين، للعمل على حل كافة المشكلات وتحقيق، حياة كريمة حقيقية له