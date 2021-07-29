ثقافة الشرقية تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو

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احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمواقع فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث عقد قصر ثقافة منيا القمح محاضرة عن «تأثير ثورة 23 يوليو على الشعب» ألقاها رضا أبوالغيط تحدث فيها عن أسباب قيام الثورة وتكوين بعض ضباط الجيش تنظيم الضباط الاحرار، وما حققته من أهداف على الصعيدين المحلى والدولى.

نظم بيت ثقافة أبوحماد محاضرة عن ثورة 23 يوليو تناول أحداثها اللواء إبراهيم السيد، كما أقام قصر ثقافة ديرب نجم لقاء مفتوح حول ثورة يوليو ١٩٥٢ تناولت مقدمات وأحداث الثورة بالإضافة إلى الحالة الأدبية والثقافية بعد الثورة والتي شهدت رواجاً في مصر وظهور عدد من الأدباء أمثال نجيب محفوظ ويوسف إدريس وخيرى شلبى، كما أنشأت عدد من الهيئات التي عملت على إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر، وإنشاء أول وزارة تعتني بشؤون الثقافة برئاسة ثروت عكاشة عام ١٩٥٨.