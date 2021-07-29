حركة تنقلات الداخلية 2021.. «عبدالتواب» مديرًا لأمن المنيا وتعيين مساعد ومأمورين جدد

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كشفت حركة تنقلات الداخلية 2021 عن تعيين اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، مساعدا للوزير لشمال الصعيد، واللواء محمد عبدالتواب، مديرا لأمن المنيا، واللواء أحمد عبدالله، مساعد لمدير أمن المنيا.

وقال مصدر أمني بالمديرية إن الحركة شملت نقل 7 من مأموري الأقسام في: العدوه ومغاغة ومطاي وسمالوط «شرق»، ومركز ملوي، ودير مواس، بناءا على طلبهم، والإبقاء على 4 في: بني مزار، وقسم المنيا، ومركز المنيا، وقسم ملوي، وتعيين جدد.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تصدر حركة تنقلات داخلية خلال الأسابيع المقبلة لشغل بعض المواقع الشاغرة، وذلك عقب تنفيذ قرار الحركة العامة.