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الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق 8 ساعات الجمعة

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الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق 8 ساعات الجمعة الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق 8 ساعات الجمعة

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تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات- أرض الحداد- من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني- امتداد سيدي عبدالعزيز- ما بين العروبة والدائري «نزلة القومية»- منطقة مسجدي الخولي- منطقة داير الناحية- منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية) لـمـدة ٨ سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ٣٠ يوليو الحالي حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت التالي.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر١٢٠٠مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتهيب المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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