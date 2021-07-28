محافظ سوهاج يبحث موقف الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

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شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على سرعة إنهاء تخصيص قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات الخدمية المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمختلف المراكز المستهدفة بنطاق المحافظة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وجهات الولاية لإزالة أية معوقات في سبيل إنهاء إجراءات التخصيص للبدء في تنفيذ جميع المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد الشمندي نائب مدير أمن سوهاج، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء الوحدات المحلية المستهدفة بالمشروع، ووكلاء وزارات «الري، والزراعة، والتضامن الإجتماعي، والآثار، والإتصالات، والكهرباء، والطب البيطري، وأعضاء وحدة «حياة كريمة» بالديوان العام.

وناقش الإجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف، والعمل على إزالة أية معوقات لإنهاء إجراءات التخصيص، وذلك بكل مركز على حدة.

ووجه محافظ سوهاج، بالتنسيق الفوري بين رؤساء المدن ومديرية أمن سوهاج لإزالة التعديات على بعض قطع الأراضي أملاك الدولة التي وقع الاختيار عليها لإقامة المشروعات، وتجهيز تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن وتسليمها للبدء في تنفيذ المشروعات.