ايندهون يهزم جالاتا سراي بسباعية ويُرسله إلى الدوري الأوروبي

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تمكن فريق ايندهوفين الهولندي من تحقيق الفوز على مضيفه جالاتا سراي التركي بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات دور الإياب للدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد أساسياً وخرج قبل بداية الشوط الثاني، فيما شارك خلال لقاء الذهاب كبديلاً عندما انتصر الفريق الهولندي بخماسية مقابل هدف.

وصعد ايندهوفين إلى الدور التمهيدي الثالث لينتظر الفائز من مواجهة سيلتك الأسكتلندي وميتييلاند الدنماركي، فيما سيواجه جالاتا سراي منافسه سان جونستون الأسكتلندي في الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي.

ويقدم مصطفى محمد مصطفى مستويات رائعة مع الفريق التركي وهو ما دفع المدير الفني فاتح تريم إلى التمسك ببقاءه وعدم ذهابه إلى المنافسات الأولمبية طوكيو 2020 رفقة المنتخب المصري.