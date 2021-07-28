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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، فى استجابة لارتفاع السعر العالمى، ولكن كان الارتفاع المحلي هزيلا حيث ارتفعت الأسعار بقيمة 2 جنيه لكل عيار.

كان الذهب في مصر حقق استقرارا خلال اليومين الماضيين رغم ارتفاع سعر الذهب عالميا ولكنه مالبث أن استجاب للتغيرات فى الأسعار العالمية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية والتى تخضع للقوى الاقتصادية العالمية ومخاوف انتشار فيروس كورونا، كما تتأثر بالقرارات والبيانات الاقتصادية الأمريكية التي تحدد مؤشر التخفبف والتحفيز الاقتصادى .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 800 جنيه، والذهب عيار 18 قيراطًا، 677 جنيها، بدون المصنيعة والتى تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب سعر 6400 جنيه.

وواصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه مع ختام التعاملات حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس، خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.03%، بينما هبط الدولار بنسبة 0.06% ، ليتخطى الذهب حاجز 1800 دولار للأوقية، وذلك لأول مرة منذ 6 يوليو الجارى ، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاربعاء، 797.96 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,807.44 $ .

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