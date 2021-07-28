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لبنان.. ميقاتي: ثمة إجماع من النواب على الإسراع بتشكيل

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لبنان.. ميقاتي: ثمة إجماع من النواب على الإسراع بتشكيل الحكومة لبنان.. ميقاتي: ثمة إجماع من النواب على الإسراع بتشكيل

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، "إجماع" كل نواب البرلمان على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة التي عقدها اليوم في مجلس النواب بالعاصمة بيروت، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال ميقاتي: "استمعت خلال الاستشارات إلى آراء النواب ورؤيتهم المستقبلية، وكان هناك إجماع على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أنه "بعد هذا اليوم الطويل مع النواب والكتل، سأطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على النتائج والضرورة القصوى في الاستعجال بتشكيل الحكومة"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر ميقاتي أنه "سيتردد باستمرار على القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) لتبادل الرأي مع رئيس البلاد، لكي نصل إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وفي ظل أزمتين سياسية واقتصادية، كلف الرئيس عون، الإثنين، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة جديدة.

وحصل ميقاتي (65 عاما) على دعم 72 نائبا برلمانيا (من أصل 128)، بينهم نواب كتلة "تيار المستقبل"، بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ونواب كتلة جماعة "حزب الله".

وميقاتي نائب برلماني عن مدينة طرابلس (شمال) منذ عام 2018، وجاء إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال، وهو ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف.

ومنذ 2005، هذا هو ثالث تكليف بتشكيل حكومة لميقاتي، الذي ينُظر إليه كمرشح توافقي لإنهاء حالات الجمود جراء الخلافات السياسية.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة بعد خلافات مع الرئيس عون.

وعادة ما تستمر عملية تشكيل الحكومة في لبنان عدة أشهر؛ جراء خلافات بين القوى السياسية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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