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واشنطن تحض رئيس الوزراء اللبناني المكلف على تشكيل حكومته "سريعا"

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واشنطن تحض رئيس الوزراء اللبناني المكلف على تشكيل حكومته "سريعا" واشنطن تحض رئيس الوزراء اللبناني المكلف على تشكيل حكومته "سريعا"

جي بي سي نيوز :- دعت واشنطن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل "سريعا" لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي تغرق فيها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر: "تجدد الولايات المتحدة دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضا بإجراء إصلاحات أساسية".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف يوم أمس الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة لبنانية تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة (بعد السفير مصطفى أديب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري) التي يكلفها عون بتشكيل حكومة لبنانية، إثر استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

المصدر: "أ ف ب"

جي بي سي نيوز

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