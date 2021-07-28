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بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي.. إنارة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنارة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، احتفالًا بقرب حصول على الإشهاد الدولي كأول دولة خالية من الالتهاب الكبدي الوبائي سي، وذلك بعد فحص أكثر من 60 مليون مواطن من فيروس سي، وعلاج 2.2 مليون مواطن بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة) والتي انطلقت في عام 2018.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تمت إنارة كل من أهرامات الجيزة، قلعة صلاح الدين الأيوبي، مقر مجلس الوزراء بالعلمين، مجمع الإسماعيلية الطبي، معهد الكبد بالقاهرة، مستشفى معهد ناصر، مستشفى زايد التخصصي بالجيزة، مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بسيناء.

وذكر مجاهد أنه تم تسيير عدد من السيارات تجوب محافظات الجمهورية وفي محيط المستشفيات لتشجيع ودعم الأطقم الطبية، تقديرًا لمجهوداتهم في تنفيذ مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة المصريين، والتي كان لها أثر كبير في النهوض بالمنظومة الصحية خلال التصدي لجائحة .

وأشار مجاهد إلى أن ثقة المواطن في المنظومة الصحية وحرصه على المشاركة في مبادرات الصحة العامة العامل الرئيسي في نجاح مصر في القضاء على فيروس سي، لافتًا إلى توزيع هدايا عينية للمواطنين من خلال السيارات التي تجوب الشوارع اليوم، بالإضافة إلى مطبوعات تحمل رسائل توعوية ودعوة المواطنين للمشاركة في مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي.. إنارة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي.. إنارة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي.. إنارة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات

المصرى اليوم

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