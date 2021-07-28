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"كويلار" ينعش تدريبات الهلال .. وجمل تكتيكية ومناورة تجهز الفريق للموسم الجديد

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

اشتمل مران الأزرق على جمل تكتيكية متنوعة، تدريبات التسديد والكرات العرضية، ومناورة فنية.

وشارك الكولومبي "جوستافو كويلار" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد وصوله يوم أمس لمقر المعسكر، بعد تمتعه بالإجازة التي حصل عليها بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا أخيرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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