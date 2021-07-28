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محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة بعد احتلالها مركزا متقدما في تصنيف «التايمز»

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محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة بعد احتلالها مركزا متقدما في تصنيف «التايمز» محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة بعد احتلالها مركزا متقدما في تصنيف «التايمز»

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قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، التهنئة للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكليات الجامعة، على تميزها وتقدمها بشكل ملحوظ في التصنيفات العالمية، وآخرها ظهورها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2021 «Arab World University Rankings» والذي يصدر للمرة الأولى، حيث احتلت المركز الرابع محليا من إجمالي 35 جامعة مصرية، والمركز الـ17 عربيا من إجمالي 155 جامعة عربية، كما احتلت المركز الأول محليا والثالث عربيا في استشهادات الأبحاث.

وأكد نور الدين أن عطاء هيئة التدريس بالجامعة وأساتذة كلية الطب ومستشفى الجامعة، لا ينتهي ومتعدد ما بين استقبال المرضى بالمستشفى من كل المحافظات المجاورة للعلاج وإجراء العمليات المتعددة، إضافة للمشاركة في المبادرات الرئاسية والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح ، للحفاظ على صحة المصريين، إضافة إلى القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لقرى مطوبس.

وقال المحافظ إن الاعتراف الدولي بجامعة كفر الشيخ دليل على تطورها المستمر، فليست الصعوبة في الوصول لتصنيفات دولية ولكن التحدي الحقيقي هو المحافظة على تلك التصنيفات والصعود لتصنيفات متقدمة.

المصرى اليوم

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