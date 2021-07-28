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بالأرقام.. تعرف على الدور الرقابي لمجلس النواب في دور انعقاده الأول

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بالأرقام.. تعرف على الدور الرقابي لمجلس النواب في دور انعقاده الأول بالأرقام.. تعرف على الدور الرقابي لمجلس النواب في دور انعقاده الأول

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كشف بيان مجلس النواب الذي أعلنه في ختام دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثاني، عن الأداء الرقابي للمجلس خلال الدور الاول، فكان أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج ، الذي سبق أن حظيت بموجبه على ثقة المجلس.

ورصدت الأرقام أداء مجلس النواب الرقابي خلال دور الانعقاد الأول كالتالي:

1- ناقش المجلس بيانات عدد (29) من الوزراء، وأحالها إلى اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل موسع.

2- بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس، (128) طلبا، كما ناقشت اللجان النوعية نحو (833) طلب إحاطة.

3- وتم توجيه نحو (230) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على الأسئلة المتبقية.

4- كما نظر المجلس نحو (265) اقتراحا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات واحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شان ما ورد بها من توصيات.

يذكر أن البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول، كشف عن عقد 59 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيًا.

المصرى اليوم

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