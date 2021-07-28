محافظ سوهاج: تشكيل لجنة موحدة لمعاينة المساكن المقامة على أراضي الدولة

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة موحدة مركزية ذات معايير واحدة وثابتة لمعاينة حالات المساكن المقامة على أراضي أملاك الدولة والمأهولة بالسكان، وذلك لإصدار قرارات موحدة بشأنها على مستوى جميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك اليوم- خلال ترأس المحافظ إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة- والذى عقد بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة، وتطبيق القانون واللوائح في إطار إحترام المواطنين، موجها بالمتابعة المستمرة من المسئولين والقيادات التنفيذية للمواعيد والجداول الزمنية المحددة للإنتهاء من المشروعات القومية، وأهمية تضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد يضع مصلحة المحافظة ورضا المواطن نصب عينيه.

وقال محافظ سوهاج Yننا أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ المحافظة، وذلك من واقع المشروعات الخدمية والتنموية التي توفرها الدولة للمحافظة وبخاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وحجم الإستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج والتي بلغت 45 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحافظة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل لمصلحة أبناء المحافظة وبناء سوهاج الجديدة التي تتناسب مع آمال وتطلعات أهالي سوهاج وتليق بالجمهورية الجديدة التي يتم بناؤها الآن، مؤكدا أن الدولة تسخر كل إمكاناتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

ووافق المجلس على إنشاء المعهد العالي التكنولوجي للعلوم الصحية بسوهاج وذلك بمدينة أخميم الجديدة، والذي يضم تخصصات «تكنولوجيا صيانة أجهزة طبية، وتكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا البصريات والليزر».

وناقش الإجتماع، كذلك تفعيل خدمة الرسائل النصية sms بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة والتي تتيح للمواطن تتبع الخدمة التي تقدم للحصول عليها دون الحاجة للتردد على المركز التكنولوجي وإعلامه بانتهاء الخدمة، أو طلب استيفاء أوراق أو بيانات، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسوم المقررة لتلك الخدمة.