رسميًا..الاتحاد السكندري يجدد عقد «التوأم»

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أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة، حيث تم تجديد تعاقدهم وكذلك جميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى المعاون للجهاز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى خلال الموسم الرياضى القادم 2021_2022.

وعقد رئيس النادي جلسة مع التوأم «حسن» عقب تفويضه من مجلس الإدارة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق لإنهاء ملف التجديد، وللأتفاق على كافة تفاصيل تجديد التعاقد.

و قاد التوأم «حسن» الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وأستطاعا أن يحوزا على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة والمتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري.

و أشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع التوأم، وأشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق خلال منافسات الموسم القادم، مؤكدًا أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للجهاز الفني.