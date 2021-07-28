"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والربع الخالي

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سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات.. وطقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان، عسير، وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.