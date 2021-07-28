أخبار عاجلة

أزهري: العبادة لا تنفع صاحبها إلا في هذه الحالة -
كيف تعيش حياة زوجية سعيدة؟.. لايف كوتش تجيب -
تفاصيل وصول أحدث ماكينة لتشكيل المعادن إلى مصر -
بالأسماء.. إعلان العشرة الأوائل للثانوية الأزهرية في المنيا -
ثقافة أسيوط تحتفل بالعام الهجري الجديد -
وسائل إعلام أفغانية: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كابول -
الأمن الجزائري يعتقل العشرات على خلفية مقتل شاب بتهمة إشعال حرائق الغابات -
رئيس أذربيجان يتساءل: هل تستعد أرمينيا لحرب جديدة؟ -
مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي لبنان -
خريجو الاعلام يدشنون هاشتاق "خريجو الاعلام أحق بتدريس التربية الاعلامية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والربع الخالي

Print
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والربع الخالي "الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والربع الخالي
سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات.. وطقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان، عسير، وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد يبحث عن استعادة توازنه .. والرائد يسعى لخطف الانتصار الثاني

الاتحاد يبحث عن استعادة توازنه .. والرائد يسعى لخطف الانتصار الثاني

"الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات

"الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات

مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

فرنسا ترسل قوات عسكرية للإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان

فرنسا ترسل قوات عسكرية للإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان