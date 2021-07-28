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ابنه رجاء الجداوي تستعيد ذكرى مؤلمة فى حياة والدتها (صورة )

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ابنه رجاء الجداوي تستعيد ذكرى مؤلمة فى حياة والدتها (صورة ) ابنه رجاء الجداوي تستعيد ذكرى مؤلمة فى حياة والدتها (صورة )

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استعادت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ذكرى مؤلمة لوالدتها، بنشر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت رجاء، وهى تزود بحقنة من إحدى الممرضات، ويبدو عليها أنها تتألم كثيرًا، وعلقت: «الله يرحمك يا مامي كانت بتترعب من الحقن وبعد لما خلصْت فِضْلِت تقول تسلم إيدك.. إيدك خفيفة وجميلة بس أنا بخاف.. كانت البيبي بتاعي وحشتيني ده من كام سنة بس مش فاكرة كان تطعيم إيه».

وظلت النجمة رجاء الجداوي أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء في بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مروراً بسنوات عمرها التي قضتها ملهمة للكثيرات في عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها في 5 يوليو 2020 العام الماضي

وكان خبر وفاتها من أكثر الأخبار الصادمة لكل محبيها، لكنها رحلت وتركت وراءها إرثا من الفن والإبداع والأعمال الخالدة، واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب في تاريخ السينما والتليفزيون، وفى قلوب وعقول الجميع.

المصرى اليوم

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