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جوائز تبدأ من 60 ألف جنيه.. تفاصيل الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية

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جوائز تبدأ من 60 ألف جنيه.. تفاصيل الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية جوائز تبدأ من 60 ألف جنيه.. تفاصيل الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية

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قالت الدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، إن الدورة الـ30 للمهرجان، ذات أهمية بالغة، وسنكون حريصون هذا العام لقديم قيمة كبرى، حتى في الأبحاث التي سوف يتم تقديمها أو خلال المؤتمر الذي سيقام بالتزامن مع المهرجان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2، أن هذا العام تم عمل مسابقة للأعنية المتكاملة وبلغت قيمة جائزتها 150 ألف جنيه لإعطاء فرصة للشباب للابداع والتأليف والتلحين وتقديم أعمال تليق بمهرجان الموسيقى العربية.

وتابعت أنه تم عمل مسابقة للتخت الشرقي بقيمة جائزة 60 ألف جنيه مضيفة أن مسابقة الدكتور رتيبة الحفني التي تمنح للأغنيات المميزة، جائزتها الأولى 35 ألف جنيه والثانية 30 ألف جنيه والثالثة 25 ألف جنيه.

واستطردت أن جائزة الدكتورة رتيبة الحفني للأطفال بلغت 25 ألف جنيه و20 ألف جنيه و15 ألف جنيه في مستوياتها الثلاث، مشيرة إلى أن تلك المبالغ قد زادت لأنه كلما كانت قيمة الجائزة مرتفعة سهلت مهمة انتقاء الأصوات الجيدة داخل الأوبرا المصرية.

وأردفت أن مجموعة الباحثون المتواجدون داخل المهرجان يوفرون جميع المواد العلمية التي يمكن أن يستعين بها الشباب في الغناء، لافتة إلى أن مسابقة الأغنية المتكاملة تقبل الفئة العمرية كحد أقصى 45 عاما، وبالنسبة للشاب 35 عاما أما بالنسبة للأطفال 14 عاما.

وأضافت أن ذوي القدرات الخاصة لهم مشاركة موسعة ويمكنهم التقديم على المسابقات والحصول على نفس قيمة الجائزة، مشيرة إلى أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أقامت حفل تكريم لذوي القدرات الخاصة العام الماضي بعد حصولهم على جوائز قيمة.

وقالت إن الصوت الفائز بالجائزة الأولى يتم التعاقد معه ويكون له دور في دار الأوبرا المصرية وذلك لدعم الشباب وتشجيعهم على الإبداع الاستمرار في طريق الفن والموسيقى العربية.

المصرى اليوم

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