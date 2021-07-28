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وزير الري بجنوب السودان: نقرب وجهات النظر لحل أزمة سد النهضة

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وزير الري بجنوب السودان: نقرب وجهات النظر لحل أزمة سد النهضة وزير الري بجنوب السودان: نقرب وجهات النظر لحل أزمة سد النهضة

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قال وزير الري بدولة جنوب السودان مانوا بيتر، إن جنوب السودان لديها علاقات تاريخية واسترايجية مع والسودان وأثيوبيا، وهذا يعطي فرصة على التقريب بين وجهات النظر بخصوص سد النهضة.

وأضاف مانوا بيتر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان أكثر دولة لها دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، حيث أنه من المفترض أن مشروع سد النهضة بأن يكون مشروع تنموي لا يتسبب في أزمة في المنطقة.

وأكد أن التخوفات المصرية بخصوص أزمة سد النهضة مشروعة، لافتاً إلى أنه لابد أن يصل الأطراف الثلاثة لاتفاق ملزم حول سد النهضة، خاصة أنه يعتبر أمر ضروري.

المصرى اليوم

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