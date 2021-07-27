خط طيران مباشر ومنح دراسية.. توقيع اتفاق تأخى بين «نيش» الصربية وشرم الشيخ

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وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارتة إلى دولة صربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين على الاتفاق التمهيدي للتأخى بين مدينة «نيش» في دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المدينتين خاصة في مجال السياحة كما تم الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينة نيش وكذا مدينة بلجراد على غرار خط بلجراد. الغردقة ،مع تذليل العقبات التي تحول دون ذلكز

كما تم بحث التعاون في مجال التعليم العالى ودراسة اعطاء منح دراسية متبادلة والاستفادة من خبرة جامعة نيش في مجال الاتصالات والحاسب الألى .

وأكدت السيدة دراجنا سيتيروفسكى عمدة مدينة نيش الصربية، أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة قوية للعلاقات بين البلدين، ووعدت بزيارة مدينة شرم الشيخ قريبا على رأس وفد من المختصين هنا، وأنه تم الاتفاق على تسمية ميدان في مدينة نيش باسم شرم الشيخ ووضع عمل جمالي يرمز للمدينه فيه.

وتجرى هذة الزيارة من خلال الدعم الكامل للسفارة المصرية في بلجراد بقيادة السفير عمرو الجويلي.

كما شارك اللواء خالد فودة والوفد المرافق لة في عدة اجتماعات مع رئيس غرفة التجاره والاقتصاد ورئيس هيئة مطارات صربيا لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تم خلال اللقاء عرض مقومات المحافظة الجاذبة للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وقد ابدى الجانب الصربى اهتمامه ورغبته في عقد لقاء مع رئيس غرفة التجارة المصرية لاستكمال المناقشات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.