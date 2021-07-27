وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال تطوير وحدة الكلى الصناعي بمستشفى أبوكبير

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير ورفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي بالمستشفي، حيث تفقد الجناح الأيمن بوحدة الكلي، والذي تم التشغيل التجريبي له، ثاني أيام عيد الأضحى، بعد الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وحرص على الاستماع إليهم، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، والذين أبدوا سعادتهم البالغة بالجناح الجديد، وقدموا الشكر للقائمين على هذا العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي، كما تابع وكيل الوزارة بدء أعمال التطوير بالجناح الأيسر، ووجه بسرعة الإنتهاء منها، لتشغيل الوحدة بكامل طاقتها، لخدمة المرضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن السعة الاستيعابية للجناح الأيمن بعد تطويره بلغت ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، بدلاً من ٤٥ ماكينة بالقسم القديم، وجاري البدء في تطوير الجناح الأيسر، وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال التطوير ٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك لإستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم، وأشاد «مسعود» بدور المجتمع المدني وتضافر الجهود في تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.