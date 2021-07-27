محافظ بني سويف: تنفيذ 1600 مشروع بمركزي ببا وناصر بتكلفة 12 مليار جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، إن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر يتجاوز عددها 1600 مشروع في 66 قرية وتوابعها، بتكلفة ستتخطى الـ12 مليار جنيه، حيث يمثل ذلك دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بني سويف بشكل خاص وبقرى الريف المصري بصفة عامة،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يحظى بمتابعة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من القيادات والمواطنين بطنسا بني مالو، والذي عقد بقاعة الوحدة المحلية بالقرية.

وأشار المحافظ إلى جولته التفقدية التي أجراها اليوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز ببا، والتي شملت مشروع إنشاء مخزن الأدوية سيتم دعمه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة،ضمن 5 مخازن على مستوى المحافظة بتكلفة تزيد عن 180 مليون جنيهاً، مشيراً إلى الإنجازات تسير بمعدلات تنفيذ قياسية، قائلاً: خلال بضعة أشهر نشاهد الآن مشروعات قائمة وبنسب تنفيذ تجاوزت الـ60% في بعض المشروعات، وهو ما لم نعهده من قبل.

وقال محافظ بني سويف: تفقدت اليوم مشروع إنشاء المجمعات الخدمية التي ستقدم العديد من الخدمات في مكان واحد بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين في القرى، حيث يجرى إنشاء 6 مجمعات خدمية بالمجالس القروية لمركز ببا،وذلك يعد قفزة في مجال تقديم الخدمات الجماهيرية وفي أماكن قريبة من المواطن في الريف.

ودعا المحافظ القيادات والشباب بتوعية المواطنين واطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة، خاصة المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير معهود في مستوى جودة المرافق والخدمات، مؤكداً على أن المشروع هو الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى،وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.

وشدد المحافظ على أهمية أن يشعر المواطن بأنه شريك في تلك المشروعات الجاري تنفيذها، وأن بلده تتغير وأن ما تم إنجازه خلال حوالي 8 سنوات في عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد إنجازاً غير مسبوق،ويؤكد على أن الدولة المصرية سلكت الاتجاه الصحيح وتسير بخطى سريعة ومدروسة نحو التنمية،واتجهت بنجاح من فترة ما قبل ثورة 30 يونية المجيدة،التي شهدت محاولات للتخريب والهدم وتغيير الهوية إلى مرحلة ما بعد الثورة والتي نشاهد الآن فيها التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطن وأمن واستقرار في كل ربوع الوطن.