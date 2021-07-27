محافظ المنوفية يشدد على رفع كفاءة مستوى النظافة في شبين الكوم

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رفع مستوى منظومة النظافة والمتابعة الدورية والميدانية وتكثيف الحملات بنطاق شوارع العاصمة الرئيسية والجانبية، وذلك خلال لقائه برؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ونوابهم.

وطالب المحافظ بضرورة التواجد الميدانى بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجها بتوحيد الجهود للتعامل الفورى مع كل تجمعات القمامة والاهتمام بنظافة صناديق القمامة بجميع الشوارع والميادين العامة والرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد محافظ المنوفية استمرار دعمه لقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة باعتبارها من أهم المحاور الرئيسية التى حظيت باهتمامه، وذلك من خلال التدعيم بمعدات جديدة تساعد علي الارتقاء بالمظهر العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.