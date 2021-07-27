أخبار عاجلة

أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة -
قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان -
الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا -
وكيل "حقوق النواب" يرحب بقرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قبل بدء العام الجديد -
المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان -
عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر -
بريطانيا تدعو إلى عقد اجتماعين لحلف الأطلسي والأمم المتحدة بشأن أفغانستان -
«مبادئ الحاسب الآلي» محاضرة بثقافة السويس -
95 % النسبة العامة للنجاح ببيطري جامعة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ المنوفية يشدد على رفع كفاءة مستوى النظافة في شبين الكوم

Print
محافظ المنوفية يشدد على رفع كفاءة مستوى النظافة في شبين الكوم محافظ المنوفية يشدد على رفع كفاءة مستوى النظافة في شبين الكوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رفع مستوى منظومة النظافة والمتابعة الدورية والميدانية وتكثيف الحملات بنطاق شوارع العاصمة الرئيسية والجانبية، وذلك خلال لقائه برؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ونوابهم.

وطالب المحافظ بضرورة التواجد الميدانى بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجها بتوحيد الجهود للتعامل الفورى مع كل تجمعات القمامة والاهتمام بنظافة صناديق القمامة بجميع الشوارع والميادين العامة والرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد محافظ المنوفية استمرار دعمه لقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة باعتبارها من أهم المحاور الرئيسية التى حظيت باهتمامه، وذلك من خلال التدعيم بمعدات جديدة تساعد علي الارتقاء بالمظهر العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا

أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا

بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة

بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة

قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا

الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا