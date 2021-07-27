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إجراءات العودة للمدارس: تقليص اليوم الدراسي.. واستثناء غير المحصنين من الحضور

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إجراءات العودة للمدارس: تقليص اليوم الدراسي.. واستثناء غير المحصنين من الحضور إجراءات العودة للمدارس: تقليص اليوم الدراسي.. واستثناء غير المحصنين من الحضور
بعد ارتفاع نِسَب تحصين منسوبي التعليم إلى 76% وتطعيم 30% من الطلاب

إجراءات العودة للمدارس: تقليص اليوم الدراسي.. واستثناء غير المحصنين من الحضور

كشفت مصادر لقناة العربية عن خطة وزارة التعليم للعام الدراسي المقبل، التي تضمنت تقليص زمن اليوم الدراسي الحضوري، واستثناء غير المحصنين من ذوي الحالات الصحية الحرجة من الحضور الفصلي، على أن تخضع الفصول الدراسية لعمليات تعقيم يومية.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية للحد من انتشار في المدارس؛ إذ سمحت وزارة التعليم للمعلم بالانتقال الكامل للتعليم عن بُعد في حال إصابة أحد منسوبي المدرسة بكورونا، أو رُصد اشتباه بالإصابة.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع نِسَب تحصين منسوبي التعليم العام من المعلمين والمعلمات إلى 76 %، وتطعيم 30 % من الطلاب والطالبات البالغين 12-18 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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