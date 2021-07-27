وديًا..الإسماعيلي يفوز على كفر الدوار بثلاثية

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق كفر الدوار، بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية.

ثلاثية الدراويش سجلها كل من محمد الشامى وأحمد مصطفى بواقع هدف للأول وهدفين للأخير.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل ضم:

حارس مرمى.. محمد صبحى.

الدفاع.. محمد بيومى – محمد هاشم – مصطفى الزنارى – نادر رمضان.

الوسط.. عماد حمدى – محمد حسن -احمد مصطفى – عمر الوحش.

الهجوم.. محمد الشامى – ارى بابل.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.