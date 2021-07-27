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غزل المحلة يستعد للزمالك بهدفين في المقاصة

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غزل المحلة يستعد للزمالك بهدفين في المقاصة غزل المحلة يستعد للزمالك بهدفين في المقاصة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، للملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز خالد رسلان ومحمود علاء هدفي غزل المحلة، بينما أحرز عصام صبحي، هدف مصر المقاصة الوحيد.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة ، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

في حين يستعد مصر المقاصة لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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