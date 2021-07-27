أمانة الجوف تخلي 6 مساكن عمال مخالفة وتغلق 24 استراحة وتنفذ 18494 جولة رقابية

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واصلت الإدارات الخدمية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن لجنة مساكن العمال ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت خلال العطلة 23 جولة وجرى إخلاء 6 منازل، ومنح 17 منزلاً مهلة للتصحيح، فيما قامت لجنة الاستراحات بتنفيذ 37 جولة رقابية وأغلقت 24 استراحة.

وأضاف أنه رُفِعَ 3756 طنًا من النفايات خلال العطلة، فيما نفذت فرق الرقابة الصحية 18494 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، ورصدت 36 مخالفة، بينما أنهت الإدارة العامة لصيانة الطرق ترقيع حفر في الشوارع بمساحة 2200 متر مربع.