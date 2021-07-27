أخبار عاجلة

50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب -
ارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى قرابة 2000 -
ميركل تبدي انفتاحها على استقبال «منظّم» للاجئين الأفغان -
محافظ قنا يلتقي المسافرين بمركز لقاح كرونا ويعد بزيادة الأطقم الطبية -
حمادة أنور: التسرع وراء تراجع مستوى الزمالك أمام دجلة -
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021 -
أمريكا: العثور على أشلاء بشرية في تجويف عجلات طائرة عسكرية أقلعت من كابول -
موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021 -
"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم -
"شؤون الحرمين" تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«شكاوى النواب» لوزير الكهرباء: محاضر بـ200 ألف جنيه لمخالفات لا تتجاوز 30 ألف

Print
«شكاوى النواب» لوزير الكهرباء: محاضر بـ200 ألف جنيه لمخالفات لا تتجاوز 30 ألف «شكاوى النواب» لوزير الكهرباء: محاضر بـ200 ألف جنيه لمخالفات لا تتجاوز 30 ألف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة والبيئة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة توجيه موظفي الضبطية القضائية بمختلف الإدارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي حضر الاجتماع .

وقال «لاشين» إن موظفي الضبطية القضائية عندما يوقعون المخالفات على المواطنين يحررونها بشكل عشوائي، وهو ما يجعل المواطنين يلجئون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبالغ المخالفة .

وأضاف أن النواب بعدما يحصلون على تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات، ويستغرق الرد سنة أو أكثر، لافتا إلي أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلى 30 ألف جنيه .

وطالب «لاشين»، وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بكتابة السعر العادل للمخالفة لعدم إرهاق لجان التظلمات، مطالباً بالتنسيق بين اجهزة الضبطية القضائية ومباحث ، خاصة ان موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات