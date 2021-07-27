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المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بقضية "فساد المليار دولار"

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المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بقضية "فساد المليار دولار" المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بقضية "فساد المليار دولار"

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، بمعاقبة عبدالحميد خميس في إعادة إجراءات محاكمته بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ قدره مليون و295 ألف ومائة وسبعون دولار أمريكي، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، وتغريمه غرامة مساوية لتلك المبالغ في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار».

كانت ذات الدائرة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، ومحمد فرحات وعبدالحميد خميس بالسجن المؤبد.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامي بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد، القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» السابق بتحويل عدة مبالغ من حسابات الشركة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

المصرى اليوم

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