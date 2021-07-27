حبس فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق وبث فيديوهات خادشة للحياء

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أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، الثلاثاء، بحبس «ي» المعروفة بـ«كائن الهوهوز» وصديقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق والإخلال بالأدب الاجتماعي، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تمكنت من القبض على فتاة «تيك توك» المعروفة بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها ،أمس، أثناء اختبائهما، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وبعرض المتهمين اليوم على النيابة العامة للتحقيق، استمع رئيس النيابة إلى أقوال المتهمة الأولى وتم مواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر والتى لم تنكرها، واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصي المعنون بـ «كائن الهوهوز» على موقع «تيك توك» بهدف التربح.

ونفت المتهمة في التحقيقات التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع.

واستمعت النيابة إلى أقوال صديق المتهمة الذي يصغرها بـ10 سنوات، والذى قال إنه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.

واستمع رئيس النيابة إلى ضابط مباحث الأداب الذي أدلى بشهادته حول المحضر المحرر بمعرفته، وقدم للنيابة العامة حرز القضية الذي يحتوي على مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، فضلا عن هاتفين محمولين يخصان المتهمة الأولى وهاتف يخص المتهم الثاني.

وفور انتهاء التحقيقات، أمر المستشار عمر سليم بالتحفظ على هواتف المتهمين المحمولة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية وكذا التحفظ على «فيزا» البنك الخاصة بالمتهمة الأولى.

كان المحامي أشرف فرحات، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها لنشرهما مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.

وأضاف المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني للنائب، أن الفتاة وصديقها قاما بتصوير فيديوهات في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية.

وأكد البلاغ أنهما لم يكتفيا بذلك بل حللا ما حرمه المولى- عز وجل- في فيديوهاتهما ونالا من أهل الصعيد في إهانة واضحة لهم.

وتبين من التحريات أن المتهمة أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا، وأضافت المعلومات أن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على «تيك توك».