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ظهر حمدي فتحي اليوم في مقر النادي الأهلي اليوم بعد الاحتفال بزفافه أمس، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال به على طريقتهم الخاصة، من خلال عمل ممر شرفي له داخل ملعب التتش قبل مران الأهلي. حيث نظم لاعبو الأهلي ممرا له وضربوه على ظهره كنوع من الاحتفال به، وبعد ذلك سقط لاعب وسط الأهلي على الأرض استكمالا لشكل الاحتفال به داخل التتش.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى ٥٥ نقطة.

حفل زفاف لاعب النادى الأهلي حمدى فتحي

حمدي فتحي في أول ظهور له بعد حفل زفافه

حمدي فتحي في أول ظهور له بعد حفل زفافه

حمدي فتحي في أول ظهور له بعد حفل زفافه