حمدي فتحي «عريس الأهلي».. شاهد أول مران بعد الزواج.. ضرب وسقوط على الأرض.. فيديو وصور
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ظهر حمدي فتحي اليوم في مقر النادي الأهلي اليوم بعد الاحتفال بزفافه أمس، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال به على طريقتهم الخاصة، من خلال عمل ممر شرفي له داخل ملعب التتش قبل مران الأهلي. حيث نظم لاعبو الأهلي ممرا له وضربوه على ظهره كنوع من الاحتفال به، وبعد ذلك سقط لاعب وسط الأهلي على الأرض استكمالا لشكل الاحتفال به داخل التتش.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى ٥٥ نقطة.
أقام حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي حفل زفافه مساء اليوم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وشاركه العديد من نجوم فريق الأهلي الرقص خلال حفل زفافه .
وكان على رأسهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وكهربا وقفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة والكثير من اللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وشارك حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفافه تحت وسم حفل زفاف حمدي فتحي وكان حمدي قد غاب عن مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي أمس، في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة 23 والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويقدم حمدي فتحي موسماً رائعاً وتمكن من المساهمة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر القاري، بالإضافة إلى التواجد أساسياً في تشكيل المنتخب المصري.